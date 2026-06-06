[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第2戦](いちご)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 1 茂木秀DF 24 松本雄真DF 28 眞鍋旭輝DF 33 黒木謙吾DF 39 下川陽太MF 5 渡邉英祐MF 7 阿野真拓MF 10 井上怜MF 40 安藤陸登MF 47 奥村晃司FW 11 土信田悠生控えGK 31 岡本享也DF 15 安部崇士DF 45 田中誠太郎MF 6 大熊健太MF 8 力安祥伍MF 82 坂井駿也FW 18 佐藤遼FW 42 松本ケン