スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、実父の位牌（いはい）の置き場所に悩み、夫の反応を恐れる既婚女性からのメッセージに、江原が「儀礼と愛」の本質を説く温かい言葉をかけました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞ 江原さんに、お聞きしたいことがあります。私の父の