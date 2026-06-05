広島市内の百貨店では、5日から中元商戦が始まりました。猛暑を見越して「涼しさ」や「スタミナ」を意識した商品が並びます。■広島テレビ永嶋 凜子 記者「お中元の定番ゼリーに加え広島県産の牛肉や、お好み焼きも並んでいます。」5日から始まった「そごう広島店」の中元コーナーには、1000点以上の商品が並びます。夏の猛暑を乗り切ってもらおうと「涼しさ」や「スタミナ」を意識した商品が目立ちます。