ファジアーノ岡山 岡山県とファジアーノ岡山は、県内の高校生と一緒に、岡山の魅力を発掘・発信する「ONE★STARプロジェクト2026」に取り組みます。参加する高校生を15人ほど募集しています。 実施概要によりますと、参加する高校生は、岡山県内の魅力的な場所を取材し、‶推し”スポットをまとめたマップを作成します。完成したマップはファジのホームゲームで来岡したビジターのサポ&