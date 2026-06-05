世界でも珍しい空気を祭る神社のある朝日町で4日、議員全員で「きれいな空気に感謝する」議会が開会しました。議長「両手を上に挙げ 天を仰ぎ 深呼吸をお願いいたします」朝日町は1992年から国連の世界環境デーである6月5日を「空気の日」と制定しています。これに合わせて町議会は、6月の定例会を「空気に感謝する議会」と位置づけています。議会初日の4日、議場には町の木であるブナの幼木が飾られました。また、全国で唯