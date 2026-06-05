「周囲の友人は月5000円程度のお小遣いをもらっている」と聞くと、うちの家庭は少ないのだろうかと気になることもあるかもしれません。一方で、現在の中学生を取り巻く環境は親世代とは異なり、お金が必要となる場面も変化しています。 そのため、お小遣いの金額だけに注目するのではなく、限られた金額をどのように使うのか、お金との向き合い方を家庭で考えることも大切といえるでしょう。この記事では、中学生のお小遣い