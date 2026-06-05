「父親の勝手な都合で息子を殺害」現場となった容疑者の自宅は成田警察署から車で10分のところにある。玄関前には、息子の小学校の送り迎えに使っていた自転車が置かれたままになっていた。５月31日、自宅で11歳の息子の首を絞めて殺害したとして父親の吉伊敏彦容疑者（66）が逮捕された。「５月29日、大聖君が通う小学校の校長が『登校してこない』と警察に通報。警察官が自宅に駆けつけると、２人は布団の上で倒れていた。吉伊容