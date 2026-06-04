東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼さんがＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティモニタリング３時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。変装して出場した卓球大会で女性トップアスリートを一蹴。高笑いする一幕があった。この日の番組で、水谷さんはロンドン五輪銀メダリストで、かつて混合ダブルスも組んだことがある平野早矢香さんとともに和歌山県内で行われた卓球のダブルス大会に初老カップルに変装して出場。初戦では