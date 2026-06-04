東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼さんがＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング３時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。変装して出場した卓球大会で女性トップアスリートを一蹴。高笑いする一幕があった。

この日の番組で、水谷さんはロンドン五輪銀メダリストで、かつて混合ダブルスも組んだことがある平野早矢香さんとともに和歌山県内で行われた卓球のダブルス大会に初老カップルに変装して出場。初戦では、ニセ企画で急造ペアを組んだ２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんと元フィギュア日本代表でタレントの村上佳菜子組と対戦した。

「卓球を始めて３か月くらい。とにかく球を当てることから」と初心者を装った平野さんとともに臨んだ一戦では下手な振りをしながら、スマッシュなど封印のまま２１―１８の接戦を装って勝利した水谷さん。

「負けた。ヤバい、ヤバい。相手をナメてしまった。本当にもう１回、やりたい！」と涙を浮かべた高木さんと「え〜、ごめんなさい〜！」と謝って号泣の村上の様子を見ると「マジで途中から菜那ちゃんの顔が怖かった。獣を狙ってる目だったですよ」と回顧。

結局、正体もバレず、「モニタリング」大成功に終わった後、スタッフに「（２人を）泣かしちゃったことについては、どう思いますか？」と聞かれると「なんとも思わないです。これが卓球ですもん。スポーツはこういうものですからね」と平然と答えていた。