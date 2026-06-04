スープラも積んだBMWの直6は407psへ英国の伝統ブランド、モーガンの最新モデルとなるスーパースポーツに、400が追加された。その名の通り、最高出力は400馬力オーバー。同社の量産車では歴代最強となり、パワーウエイトレシオは1t当たり349psに達する。【画像】2割増強で得た圧倒的速さスーパースポーツ 400プラスフォーにシックススーパー3も全151枚スーパースポーツの進化版という位置付けで、生産数に限定はナシ。英国