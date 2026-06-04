サッカーのFIFAワールドカップ2026で日本代表と同じグループFに入るオランダ代表が3日、ホームのロッテルダムでアルジェリア代表と国際親善試合を行い、0−1で敗れた。FIFAランキング7位のオランダは、ファン・ダイク、デ・ヨング、ガクポら主力を先発起用。一方のアルジェリアもアフリカ予選を首位で突破し、3大会ぶりのW杯出場を決めている。結果だけを見れば格上オランダの敗戦だが、試合内容はスコアだけでは測れない90分とな