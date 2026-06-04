この記事をまとめると ■エンジン性能の土台となるのはトルクである ■馬力はトルクと回転数から算出される数値だ ■HPやPSなど馬力表記には複数の規格が存在する 速さを決めるのは馬力だけじゃない クルマに興味をもつ人間なら、動力性能に大きくかかわるエンジン性能に関して、誰もが大きな関心をもっているだろう。ハイパワー／ハイトルクなエンジンは、そのこと自体が動力性能のゆとりを表している。だが、もう少し本音に沿