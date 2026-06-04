お笑いトリオ・パンサーの向井慧（40）とお笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（46）が、ドライブ・温泉・グルメを気ままに楽しむBSよしもとの“ゆる旅番組”『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』（毎週土曜後9：00）の#77が、6月6日に放送。今回は、タレントのユージがゲスト出演する。【写真】新たな車を物色？運転席に試乗するユージ2022年4月にYouTubeでスタートした同番組。BSよしもと版では、チャンネルで楽