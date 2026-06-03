¤³¤ì¤«¤éËÜ³Ê²½¤¹¤ë½Ð¿å´ü¤òÁ°¤Ë¡¢È÷¤¨¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î¤ÎÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤ò¶µ·±¤Ë¡¢¶âÂô»Ô¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÈï³²¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿²ÏËÌ³ã¼þÊÕ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±«¿å¤ò°ì»þÅª¤Ë¿åÅÄ¤ËÎ¯¤á¤ë¡ÖÅÄ¤ó¤Ü¥À¥à¡×¤Ê¤É¤Î¿»¿åÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î7Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤Ç¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤¬´§¿å¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¤ª¤è¤½660Åï¤Î½»Âð¤¬¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ë±«¤ò¼õ¤±¡¢¶âÂô»Ô¤Ï¼£¿åÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ