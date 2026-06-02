UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£1-1¤Î¤Þ¤ÞPKÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë5¿ÍÌÜ¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤Î¥­¥Ã¥¯¤Ï¥Ð¡¼¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢PSG¤Î2Ï¢ÇÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ëPSG¤Î¥Þ¥ë¥­¡¼¥Ë¥ç¥¹¤Ï¡¢¾¡Íø¤ò´î¤Ö¤è¤ê¤âÀè¤ËPK¤ò³°¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÊúÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤Ï¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë