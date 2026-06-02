【北京＝吉永亜希子、ワシントン＝向井ゆう子】米紙ニューヨーク・タイムズの北京駐在記者が中国当局に居留許可を取り消され、２月に事実上の国外退去処分を受けていたことが分かった。中国外務省と同紙がそれぞれ明らかにした。中国外務省報道官は１日の記者会見で、同紙が昨年１２月に開いたイベントに台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統がビデオで参加したことを問題視し、「台湾独立の誤った言論を広める場を提供した」と