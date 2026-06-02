【北京＝吉永亜希子、ワシントン＝向井ゆう子】米紙ニューヨーク・タイムズの北京駐在記者が中国当局に居留許可を取り消され、２月に事実上の国外退去処分を受けていたことが分かった。

中国外務省と同紙がそれぞれ明らかにした。

中国外務省報道官は１日の記者会見で、同紙が昨年１２月に開いたイベントに台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統がビデオで参加したことを問題視し、「台湾独立の誤った言論を広める場を提供した」と非難した。国外退去となった記者については、駐在中の取材手法に条例違反があったとして「居留許可を取り消した」と主張した。

一方、ニューヨーク・タイムズによると、この記者は同イベントには関わっていなかった。同紙は、５月に北京で開かれた米中首脳会談の取材では短期ビザ（査証）の発給を受けたが、記者の中国駐在は現在も認められていないという。

同紙は５月２９日、米政府が対抗措置として、米国内にいる中国国営メディア記者のビザを取り消したと報じた。米国務省当局者は読売新聞の取材に「中国当局による米国メディアの沈黙を強いるいかなる試みも容認できない」と述べた。