声優の蒼井翔太が、1日までに自身のXを更新。自身のなりすましアカウントに怒りをにじませた。蒼井は「まじか…本当なら本当にやめて欲しい…」と切り出すと、「僕の写真を勝手に使いアカウントまで作って僕としてDMまでして個人情報まで聞き出そうと…？」とファンに接触する自身の偽アカウントが存在することにあぜんとした。続けて「※僕は大切なファンの皆様にそんなことはしません。DMもしません」と訴え、なりすまし