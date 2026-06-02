声優の蒼井翔太が、1日までに自身のXを更新。自身のなりすましアカウントに怒りをにじませた。

蒼井は「まじか… 本当なら本当にやめて欲しい…」と切り出すと、「僕の写真を勝手に使い アカウントまで作って 僕としてDMまでして 個人情報まで聞き出そうと…？」とファンに接触する自身の偽アカウントが存在することにあぜんとした。

続けて「※僕は大切なファンの皆様にそんなことはしません。DMもしません」と訴え、なりすましアカウントを「貴方は私にはなれない」とバッサリ。「そして大切な人達を脅かすならこちらもそろそろ考えます」と何らかの対応に動くことを示唆しつつ、「もう私たちに関わらないで」と突き放した。

続く投稿では「ごめんなさいね… 大切な人たちに被害が少しでも及んでいるかと思うと穏やかではいられなくなってしまい…」とファンにおわび。「少し心落ち着かせますわね」と笑顔の絵文字を添えてつづった。

ファンから蒼井のなりすましアカウントの報告が寄せられるとともに「そもそもフォロー来た時点で偽物判定しますが…やってる内容が悪どいですね」「本当に偽アカウントやめてほしいです…」「翔太くんやファンの皆さんをこれ以上困らせないで欲しいです。心が痛みます」「やることが酷すぎますね…見つけたり連絡がきたらブロックするようにして対策します！！」「私も1回来ました！即ブロしましたよ！」などとコメントが集まっている。