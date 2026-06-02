NHK連続テレビ小説「ちむどんどん」のヒロイン比嘉伸子（黒島結菜）の幼少期を演じた元子役で女優の稲垣来泉が、1日までに自身のインスタグラムを更新。髪の毛をバッサリ30センチ切った姿を披露した。 【写真】30cm髪の毛バッサリ！美少女高校生になった稲垣来泉 稲垣は「28年ぶりの連続ドラマ『GTO』(7月20日放送開始)に鬼塚先生が赴任する私立誠進学園 1年B組の生徒伊藤結役で出演させていただきます」と報告ビジュアルカ