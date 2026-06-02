NHK連続テレビ小説「ちむどんどん」のヒロイン比嘉伸子（黒島結菜）の幼少期を演じた元子役で女優の稲垣来泉が、1日までに自身のインスタグラムを更新。髪の毛をバッサリ30センチ切った姿を披露した。



【写真】30cm髪の毛バッサリ！美少女高校生になった稲垣来泉

稲垣は「28年ぶりの連続ドラマ『GTO』(7月20日放送開始)に鬼塚先生が赴任する私立誠進学園 1年B組の生徒伊藤結役で出演させていただきます」と報告ビジュアルカットをアップした。



400人を超えるリアル高校生世代の俳優らによるオーディションを勝ち抜いた稲垣。4月に高校に入学し、まさに等身大の役。「目標であった学園ドラマに、また歴史あるドラマ『GTO』に出演することができてとても嬉しいです」と喜びを爆発させた。さらに「今回、役作りのため30cmほど髪を短く切って挑んでいます」と長かった髪をバッサリ。胸の下辺りまであったロングヘアを切り、ボブヘアに。



28年前の｢GTO」には生徒役で池内博之、窪塚洋介、小栗旬らが出演。稲垣は「1年B組の座席表も発表です！」とアップした座席表写真には、NHK大河ドラマ「どうする家康」で主人公の徳川家康(松本潤)の少年期を演じた川口和空、お笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の長女・梶原叶渚、朝ドラ「おむすび」やTBSの日曜劇場「マイファミリー」で主人公の娘を演じた大島美優らの姿もあった。



稲垣は子役として活躍し、朝ドラ「とと姉ちゃん」ではヒロイン・の姪、同「スカーレット」ではヒロインの妹・百合子（福田麻由子）の幼少期を演じてきた。またカンテレ系「TWO WEEKS」では三浦春馬さんの娘役も演じている。



お茶の間にもなじみが深い稲垣の成長した姿「髪の毛切って挑む勢い感じるよ」「めちゃめちゃ可愛いし、似合ってる！」「一瞬誰かわかんなかった」と驚きの声が続出していた。さらに「春馬ｸﾝとのドラマで幼いくるみちゃんを見てきたので勝手に親のような心境」といった声もあった。



（よろず～ニュース編集部）