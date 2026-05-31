この記事をまとめると ■初代ダッジ・チャレンジャーは映画『バニシング・ポイント』でクルマ好きを魅了した ■425馬力を誇った426HEMI搭載モデルは1970年代アメリカンマッスルの象徴といえる ■短命ゆえの希少性から現在は世界的なコレクターズカーとして高騰中だ マッスルカー黄金期の終盤に登場した初代チャレンジャー クルマ好きが夢中になる映画といえば、近年では『ワイルドスピード』シリーズが有名です。しかし50代以上