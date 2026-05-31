この記事をまとめると ■初代ダッジ・チャレンジャーは映画『バニシング・ポイント』でクルマ好きを魅了した ■425馬力を誇った426HEMI搭載モデルは1970年代アメリカンマッスルの象徴といえる ■短命ゆえの希少性から現在は世界的なコレクターズカーとして高騰中だ

マッスルカー黄金期の終盤に登場した初代チャレンジャー

クルマ好きが夢中になる映画といえば、近年では『ワイルドスピード』シリーズが有名です。しかし50代以上の世代でいうと、「やっぱり『バニシング・ポイント』でしょう！ 」という人も多いのではないでしょうか。

映画『バニシング・ポイント』は、1971年に公開されたアメリカ映画で、主人公のコワルスキーが1970年式の白いダッジ・チャレンジャーを操ってアメリカの大地を西海岸へ向かって駆けるというロードムービーでした。主人公の愛車チャレンジャーは、クライマックスでは大きなアクシデントに巻き込まれることもあり、観客に強烈な印象を残しました。

1960〜70年代のアメリカ車は、いわゆる「マッスルカー」を中心とした黄金期といえます。「ビッグスリー」と呼ばれるゼネラルモーターズ、フォード、クライスラーの3社が大排気量・高出力のスポーツモデルを競い合うように発表していました。クライスラーがリリースしたダッジ・チャレンジャーは、そんなマッスルカー黄金期の終盤に登場したモデル。販売期間は1970年から1974年までのわずか4年間と短命でしたが、その存在感は現在でも色褪せていません。

1970年に登場した初代ダッジ・チャレンジャーは、クライスラーグループのEボディプラットフォームを採用し、兄弟車であるプリムス・バラクーダと基本設計を共有しています。ダッジブランドから発売されたチャレンジャーは、バラクーダに比べてラグジュアリー志向が強く、ホイールベースも長めに設定され、ゆったりとしたキャビンと存在感あるスタイリングが特徴でした。

エクステリアはロー＆ワイドを強調したスタイルが印象的ですが、いわゆるロングノーズ＆ショートデッキに分類される典型的なマッスルカーフォルムが特徴です。フロントには4灯ヘッドライトとシンプルなグリル、リヤには横一文字のテールランプを採用し、当時のダッジらしい力強さと洗練さを両立させています。ボディバリエーションは2ドアのセンターピラーレスハードトップのほか、開閉式ソフトトップを備えるコンバーチブルが設定されていました。

グレード構成は多彩で、標準モデルに加えてスポーティな「R/T（ロード／トラック）」や、トランザムレース参戦を意識した「T/A（トランザム）」などが設定されました。このT/Aは軽量化や専用エアロ、サイド出しマフラーなどを備え、現在ではコレクターズアイテムとして高い評価を受けています。

時代を象徴する１台としていまなお人気が高い

さらに最大の魅力は、豊富すぎるほどのエンジンラインアップにあります。ベースグレードは2種類の直列6気筒エンジンが組み合わされましたが、上位モデルでは複数のV8エンジンが設定されていました。なかでも特徴的なのは、340キュービックインチ（約5.6リッター）、383キュービックインチ（6.3リッター）、440キュービックインチ（7.2リッター）といった大排気量モデル。

そしてモータースポーツ参戦車両向けにクライスラーが用意したスペシャルユニット、426 HEMI（7リッター）ヘミ・エンジンもオプション設定されたことです。この426 HEMIは公称425馬力を誇り、当時のストリートカーとしては異次元のパフォーマンスを実現しました。

しかし、こうしたハイパフォーマンス路線は長くは続きませんでした。1970年代初頭の排出ガス規制強化や保険料の高騰、そしてオイルショックの影響により、大排気量・高出力エンジンは急速に姿を消していきます。ダッジ・チャレンジャーも例外ではなく、年式を重ねるごとに出力は抑えられ、1974年には初代モデルの生産が終了しました。

マッスルカー黄金期の最後に、一瞬のきらめきのような輝きを放った初代ダッジ・チャレンジャーは、最後の純粋なマッスルカーのひとつとして特別な地位を確立しています。とくに『バニシング・ポイント』で主人公コワルスキーが駆った白い1970年式R/Tは、自由と反体制の象徴として語り継がれ、アメリカの自動車文化を象徴する1台といえます。

2026年現在、1960〜70年代のアメリカ車は、同国内はもちろん日本でも非常に人気が高く、とくにHEMI搭載車やコンバーチブルモデルは高額で取引されています。短命ゆえの希少性と、時代を象徴するパフォーマンスが融合した初代ダッジ・チャレンジャーは、単なるヒストリックカーではなく、あの時代のアメリカン・スピリットの結晶といってもいい存在といえます。