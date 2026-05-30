２９日午後５時３５分頃、名古屋市南区寺崎町の市道交差点で、横断歩道を渡っていた同市南区元桜田町、大石有記さん（３６）と同市千種区千種、田中新さん（３５）がマイクロバスにはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。

バスは走り去り、約３５０メートル離れた駐車場で民家の壁にぶつかった状態で見つかった。愛知県警南署は３０日未明、運転していた同市、アルバイトの男（８５）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）と道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕した。「間違いない」と容疑を認めているという。

バスは、男が勤務する近くのスイミングスクール「名古屋スイミングクラブ」の送迎用で、生徒ら同乗者はいなかった。同クラブによると、バスのドライブレコーダーには赤信号で交差点に進入する様子が映っていた。事故後も走行を続け、標識や民家などに衝突しており、同署が詳しい状況を調べている。

事故の約１５分前には、現場手前の踏切で、遮断機が上がりきる前にバスが踏切内に進入したとの情報が同クラブに寄せられていた。担当者が男に運転を中止するよう無線で連絡していたという。

男は約２０年前から同クラブでバス運転手として勤務。膝の状態が悪くなったため２０２２年１月に一度退職したが、代わりの運転手を確保できなかったことなどから、同クラブが再雇用していた。