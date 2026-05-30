◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―ヤクルト（３０日・楽天モバイル）

待ち焦がれていた男が帰ってきた。左膝の負傷で戦列を離れていたヤクルト・塩見泰隆外野手が約２年ぶりに先発、「５番右翼」で出場を果たした。

楽天先発・早川の前に初回の第１打席こそ三ゴロに倒れたが、４回２死の第２打席で左翼線を破る二塁打。約２年ぶりの安打を放ち、塁上でホッとした表情を浮かべた。

「やっとここまでたどり着いたという感じですね」。２１年は１４０試合、２２年は１３０試合の多くに「１番・中堅」で出場し、リーグ２連覇に貢献。走攻守いずれでチームの中心になっていたが、悪夢が襲った。２４年５月１１日の巨人戦で内野安打を放った際に転倒して左膝を痛め、左膝前十字靱（じん）帯損傷と左膝半月板損傷の重傷を負って、ほぼ２年間、リハビリに時間を要した。

ファーム・リーグでは３６試合に出場し打率２割３分１厘、２本塁打、５打点。池山監督は復帰に慎重だったが、打線のてこ入れのために昇格を決断。「彼こそ本当に１軍の、ベンチの雰囲気を変えてくれる」と期待した。