サントリーが新しいデザインの九州限定・缶ビールを販売するのを前に２９日、熊本県の木村知事を表敬訪問しました。 涼しさを感じさせる鍋ヶ滝(熊本県小国町)にユウスゲの花。広大な阿蘇の山々も描かれています。これは、サントリーが九州エリア限定で販売する新デザイン缶のビールです。 表敬訪問をしたサントリーの中井信介（なかい・しんすけ）九州営業本部長は「九州を愛してやまない方々に手