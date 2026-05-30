「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神の高橋遥人投手が８回２安打無失点に封じて、自己最多の６勝目を挙げた。相手打線を寄せ付けない快投でチームの連敗ストップに貢献。八回には衝撃的な１球もあった。

八回先頭でロッテ・池田を迎えた場面。カウント１−２からの４球目、１４１キロの内角カットボールが珍事を引き起こした。スイングをかけた池田の右太もも付近を直撃。池田は一塁へ走りかけたが、即座に名幸球審が三振をコールした。

直前の３球はいずれもアウトコース。右打者からすれば踏み込みたくなるところで、内角へのカットボールがきた。さらに想像以上のキレと曲がり幅だったとこともあり、スイングをかけ、投球が太ももに当たってしまった。敵地のスタンドもざわついた。

高橋遥人の凄さを象徴したような衝撃的な１球。その後に２死一、三塁のピンチを招いたが、小川を二ゴロに打ち取って脱出。「残っている力を最後…最後じゃないですけど、全部出したろうと思って、思い切って腕を振りました」と振り返っていた。