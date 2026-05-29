ゆいにしおが、新曲「魔物」を6月24日に配信リリースする。 （関連：ゆいにしお、それぞれの“平日”をリスペクトする一夜『weekday』リリースツアー最終公演） 本楽曲は、愛知県ケーブルテレビ高校野球2026年度テーマソングとして書き下ろされたもの。大会期間中は、愛知県内14局のケーブルテレビにて放送される高校野球中継内でテーマソングとしてオンエアされる。 “甲子