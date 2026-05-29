【日本マクドナルド：橘ひなのさんと八雲べにさんの店内放送】 5月29日より放送開始 日本マクドナルドは、VTuberの橘ひなのさんと八雲べにさんによる店内放送を本日5月29日より放送する。 橘ひなのさんと八雲べにさんは、次世代Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」に所属するVTuber。今回は期間限定商品「マスカットスムージー」と「もものスムージー」にあわせ