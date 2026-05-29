タレント森脇健児（59）が29日までにXやインスタグラムを更新。90年代に放送されたフジテレビのバラエティー「夢がMORI MORI」で共演したSMAP元メンバー森且行との再会を報告した。インスタグラムでは「森且行選手！30年ぶりに再会しました」と現在はオートレーサーとして活躍する森とのツーショットを公開し、「嬉しかったなぁ！」と感激。Xでは「全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていた」と印象を記すとともに、「オー