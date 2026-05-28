Aリーグ・メン（オーストラリア1部リーグ）のニューカッスル・ジェッツは28日、契約満了に伴い、9名の選手の退団を発表。元日本代表MF水沼宏太が、今シーズン限りでクラブを離れることが決まった。水沼は1990年2月22日生まれの現在36歳。横浜F・マリノスの育成組織出身で、2008年にトップチームへ昇格した。横浜FMでは安定した出場機会を確保できず、2010年には栃木SCへ期限付き移籍。2012年にはサガン鳥栖へ期限付き移籍し、2