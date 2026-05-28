きょう午後6時ごろ、名古屋市昭和区御器所4丁目で、住宅火災が発生しました。 【写真を見る】名古屋･昭和区御器所で住宅火災 ｢家から煙、炎が出ている｣ 近隣住民が逃げる際にケガ 名古屋市消防によりますと「家から煙、炎が出ている」と通報があり、消防車など16台が出て消火活動にあたっています。午後6時半ごろの映像では、住宅の2階部分から激しい炎や煙があがっています。 近所の人が逃げるときに、左足に擦り傷を負ったと