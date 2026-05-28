【モデルプレス＝2026/05/28】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月28日、自身のInstagramを更新。魚料理を披露した。【写真】LA在住の75歳有名女優「品数多くてすごい」夫のために工夫した高級魚料理◆桃井かおり、魚「ドーバーソール」の手料理公開桃井は、「ドーバーソール焼いたら味はめちゃ美味しいがなんせむすうの骨が」とつづり、テーブルに並べられた手料理の写真を投稿。ドーバーソールはいわゆる