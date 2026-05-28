桃井かおり、夫のために工夫した高級魚料理 7皿の食卓に「優しさが素敵」「バランスが良くてとても美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月28日、自身のInstagramを更新。魚料理を披露した。
【写真】LA在住の75歳有名女優「品数多くてすごい」夫のために工夫した高級魚料理
桃井は、「ドーバーソール焼いたら味はめちゃ美味しいがなんせむすうの骨が」とつづり、テーブルに並べられた手料理の写真を投稿。ドーバーソールはいわゆる舌平目の一種のことで、海外では「魚の女王」とも呼ばれる高級魚。このドーバーソールの焼き魚のほか、油揚げの包み焼き、スナップエンドウが入ったお味噌汁、明太子を添えた大根おろし、白菜の漬物や卵焼きなどの食卓を公開している。
また「前回旦那が喉に刺さったので、骨抜きしたらこんなに小さくなっちまったいやそれより何よりこんな骨抜き女に誰がした？」とユーモアを交えて苦労も記している。
この投稿に、ファンからは「旦那様のために細かく骨抜きをしてあげる優しさが素敵」「品数多くてすごい」「バランスが良くてとても美味しそう」「ほっこり美味しそう」「愛情満点」「真似して作ってみたい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳有名女優「品数多くてすごい」夫のために工夫した高級魚料理
◆桃井かおり、魚「ドーバーソール」の手料理公開
桃井は、「ドーバーソール焼いたら味はめちゃ美味しいがなんせむすうの骨が」とつづり、テーブルに並べられた手料理の写真を投稿。ドーバーソールはいわゆる舌平目の一種のことで、海外では「魚の女王」とも呼ばれる高級魚。このドーバーソールの焼き魚のほか、油揚げの包み焼き、スナップエンドウが入ったお味噌汁、明太子を添えた大根おろし、白菜の漬物や卵焼きなどの食卓を公開している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「旦那様のために細かく骨抜きをしてあげる優しさが素敵」「品数多くてすごい」「バランスが良くてとても美味しそう」「ほっこり美味しそう」「愛情満点」「真似して作ってみたい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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