【モデルプレス＝2026/05/28】モデルの森絵梨佳が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のための弁当を公開し、話題となっている。【写真】37歳1児のママモデル「大変なのにすごい」小学生息子の鯖カツ弁当◆森絵梨佳、わっぱ弁当披露森は「本日小学生弁当」と題し、わっぱに入った弁当の写真を投稿。ご飯の上に仕切り代わりの葉物野菜を敷き、鯖カツ、ミニトマト、スナップエンドウの和え物、きんぴらごぼうが載った