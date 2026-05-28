1児の母・森絵梨佳、小学生息子の鯖カツ弁当公開「食べやすそう」「大変なのにすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】モデルの森絵梨佳が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のための弁当を公開し、話題となっている。
【写真】37歳1児のママモデル「大変なのにすごい」小学生息子の鯖カツ弁当
森は「本日小学生弁当」と題し、わっぱに入った弁当の写真を投稿。ご飯の上に仕切り代わりの葉物野菜を敷き、鯖カツ、ミニトマト、スナップエンドウの和え物、きんぴらごぼうが載った弁当を披露している。
また「昨夜布団の上で 私が息子に少しでも触ったりハッと手をかざすと 息子が『うぉおーーー』とか言いながら吹っ飛ぶ というのを繰り返してしまいまして、、」と、寝る前に息子とふざけ合ったことをつづり、朝にもやろうと手をかざしたら「さすがに、朝からはキツイって」と断られてしまった残念なエピソードも紹介している。
この投稿に、ファンからは「食べやすそう」「美味しそう」「ボリューミーでいいね」「朝からカツは本当に尊敬する」「魚料理って意外と大変なのにすごい」といった声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「大変なのにすごい」小学生息子の鯖カツ弁当
◆森絵梨佳、わっぱ弁当披露
森は「本日小学生弁当」と題し、わっぱに入った弁当の写真を投稿。ご飯の上に仕切り代わりの葉物野菜を敷き、鯖カツ、ミニトマト、スナップエンドウの和え物、きんぴらごぼうが載った弁当を披露している。
◆森絵梨佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「食べやすそう」「美味しそう」「ボリューミーでいいね」「朝からカツは本当に尊敬する」「魚料理って意外と大変なのにすごい」といった声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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