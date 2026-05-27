日経平均株価が初めて6万6000円を超えました。東京株式市場は、前日のアメリカ市場でハイテク関連株が上昇した流れを受け、半導体関連の銘柄を中心に取引開始直後に買い注文が広がりました。平均株価は一時1400円以上値を上げ、初めて6万6000円を超え、取引時間中の最高値を更新しました。その後は利益確定の売りが出て、上げ幅は縮小していき、平均株価は前日から3円32銭高い、6万4999円41銭で27日の取引を終えています。