歌手・藤井フミヤ（63）の公式Xが、27日に更新。あす28日に予定していたライブを体調不良で延期することが発表された。【動画】藤井フミヤ with 南こうせつ「僕の胸でおやすみ」MV＆メイキング映像Xでは「明日5/28(木)開催を予定しておりました仙台サンプラザホール公演は、藤井フミヤ本人より体調不良の申し出があり、延期とさせていただくこととなりました。公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、心よりお詫び申し上