インディーゲームクリエイターの田中一広は、PC（Steam）向け新作ホラーアドベンチャーゲーム『イノリガミ ハックダウン -INORIGAMI HACK DOWN-』の体験版を無料でリリースした。あわせて、2026年内の製品版リリースに向け、ユーザーからのフィードバック募集を開始している。奇妙な高額バイトから始まるホラーアドベンチャー本作は、「祈り」と「ハッキング」をテーマとしたポイント＆クリック型のホラーアドベンチャーゲームだ。