インディーゲームクリエイターの田中一広は、PC（Steam）向け新作ホラーアドベンチャーゲーム『イノリガミ ハックダウン -INORIGAMI HACK DOWN-』の体験版を無料でリリースした。あわせて、2026年内の製品版リリースに向け、ユーザーからのフィードバック募集を開始している。

奇妙な高額バイトから始まるホラーアドベンチャー

本作は、「祈り」と「ハッキング」をテーマとしたポイント＆クリック型のホラーアドベンチャーゲームだ。物語は、「求：その家に祈りを捧げてくれる方」という、一晩祈るだけで8万円がもらえる奇妙なアルバイト募集から幕を開ける。

舞台となる「幸生みの家」は、祈りを捧げることで幸せが訪れるパワースポットと噂される場所。しかし、募集に応じて集まった4人の男女を待ち受けていたのは、得体の知れない「怪異」だった。基本システムは、オーソドックスなポイント＆クリック形式を踏襲。背景を調べて手がかりやアイテムを収集し、パズルを解き明かしながらゲームを進行していく。ただし、探索中に怪異と遭遇するとカウントダウンがスタートし、ゼロになるとゲームオーバーとなるスリリングな仕様が取り入れられている。

怪異の「心理的脆弱性」を突くハッキングシステム

本作の最大の特徴は、怪異と戦う手段としての「ハッキング」である。一般的なハッキングがコンピューターの脆弱性を突くのに対し、本作ではこれを「怪異」に対して行う。怪異が生み出されるに至った心の弱み、すなわち「心理的脆弱性」を突き、怪異の内部へと侵入。そこに現れる「心の声」にアクセスすることで、怪異を撃退（＝ハックダウン）するという独自のアプローチが採用されている。

開発者コメント：「100本以上のホラー脱出ゲームの集大成に」

本作の開発者であり、ガジェット通信でゲームライターとしても活動する田中は、製品版のブラッシュアップに向けた意気込みを次のように語っている。

こんにちは！ ガジェット通信のライターとしてゲームレビューを行っている田中一広です。私はゲームライターとして記事を書くかたわら、インディゲームクリエイターとしてゲーム開発も行ってきました。フィーチャーフォンの時代からこれまで、大小含めて100本以上のホラー脱出ゲームを制作してきました。基本的にはどれも「謎解き」と「スリル」を同居させたものでしたが、今回はそれをさらに追求しています。 また、近年のアドベンチャーゲームの進化を受け、ビジュアル演出も強化しました。「ハッキング×怪異」という新しいテーマは、それらを実現するために選んだものです。これまでのすべてをつぎ込んだ、最高の一本にしたいと考えています。フィードバックいただいた内容を踏まえて、2026年内を予定している製品版にブラッシュアップする予定です！

現在、体験版をプレイしたユーザーを対象に、クオリティアップのためのアンケートが実施されている（※個人情報の入力は不要）。謎解きとスリル、そして新感覚のハッキングシステムを体験し、開発へフィードバックを届けてみてはいかがだろうか。

【体験版情報】

タイトル：『イノリガミ ハックダウン』（体験版）：

リリース日：2026年5月予定

対応プラットフォーム：PC（Steam）

SteamページURL：https://store.steampowered.com/app/4719740/INORIGAMI_HACK_DOWN_Demo/?beta=0

『イノリガミ ハックダウン』体験版 フィードバック送信フォーム：

https://forms.gle/8nDKQWf95uppRRYz5

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)