¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»àµå¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤â¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡×¡ÖÀèÈ¯¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£´²ó¤Ë±¦¼ê¹ÃÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¡¢£µ²ó¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë²ñ¸«¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÂçÃ«¤Ï¡ËÂç¾æÉ×¡£¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥É¡Ê¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿´¶¤¸¤«¤Ê¡£¾®»Ø¤Ë¤â¾¯¤·¤«¤¹¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡Ê¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ë¤â²¿ÂÇÀÊ¤«Î©¤¿¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÌÀÆü¤ÎÀèÈ¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤òµÙ¤Þ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈàÌäÂê¤Ê¤·á¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼£ÎÅ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Íâ£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀèÈ¯¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢ÂÇ¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¡£ÌÀÆüµå¾ì¤ËÍè¤¿»þ¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£ÆÃ¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡±¦¼ê¤Î¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ê¤ò¤«¤¹¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤À¤È»×¤¦¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¤¿¤À¡¢¾®»Ø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«¤¨¤¿¡£¤Ç¤â¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤¬É¬Í×¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¼ê¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡£´²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Çº¸ÏÓ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬ÂçÃ«¤Î±¦¼ê¹ÃÉÕ¶á¤òÄ¾·â¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ò³°¤·¤Ê¤¬¤é°ìÎÝ¤ØÊâ¤¤¤¿¡£¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¡¢Ë½Åê¤ÇÆóÎÝ¤Ø¿Ê¤ß¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÃæ·ø¤Ø¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£µ²óÆó»àÆóÎÝ¤ÇÂåÂÇ¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤òÁ÷¤é¤ì¡¢¸òÂå¤·¤¿¡£Íâ£²£·Æü¤ÎÆ±Àï¤Ï¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ÈÅê¤²¹ç¤¦Í½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»àµå¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£