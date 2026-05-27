六甲アイランド東地区の2026年3月時点の進捗情報 大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）とは 大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）の全体像 大阪湾岸道路は、神戸淡路鳴門自動車道「垂水JCT」から、関西国際空港自動車道「りんくうJCT」までを結ぶ延長約80kmの自動車専用道路だ。現在、その一部を構成する「大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）」の整備が進められている。大阪