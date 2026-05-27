「PKに限らず、ですけど」と、横浜FCのGK市川暉記は切り出し、教えてくれた。「狙ったところにちゃんとボールを蹴れるっていう、まず技術のところですよね」。昨季まで横浜FCで３年間にわたり、コーチを務めた中村俊輔は、現在は北中米ワールドカップに臨む日本代表のコーチとして大舞台を迎えようとしている。その希代のレフティが、横浜FCでまだ現役の時やコーチ時代に、チームの全体練習が終わったあとによくシュート練習を