現在は森保ジャパンのスタッフに名を連ねる俊輔コーチ。横浜FC時代にはGK市川とよくシュート練習していた。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

「PKに限らず、ですけど」と、横浜FCのGK市川暉記は切り出し、教えてくれた。「狙ったところにちゃんとボールを蹴れるっていう、まず技術のところですよね」。

　昨季まで横浜FCで３年間にわたり、コーチを務めた中村俊輔は、現在は北中米ワールドカップに臨む日本代表のコーチとして大舞台を迎えようとしている。

　その希代のレフティが、横浜FCでまだ現役の時やコーチ時代に、チームの全体練習が終わったあとによくシュート練習を受けていた市川に、改めて俊輔コーチの技巧について訊いてみた。27歳の守護神は快く応じてくれた。

「本人の中でも、“ここに蹴れば入る”っていう自信があると思います。PKで遊びの練習でも、『こっち側に蹴るから飛んで』『タイミングだけ合わせて飛んでみて』と言われて、だから蹴る方向が指定されていても、それでもやっぱり取れない。ちゃんとしたコースに行くから取れないっていう」

　何本もそのシュートやPKを受けていたからこそ、思うところがある。

「そこに蹴れる技術っていうのは、何て言うんですかね、今の選手たちは学ばなきゃいけないと思います。あれだけ蹴れる選手って、もしかしたら今後、日本じゃ出てこないかもしれないし。

　だからこそ、あの人にしか教えられないことはたくさんあると思います。代表もそうですけど、俊さん、前に高校生とかも教えていて、若い子たちも指導してもらって、俊さんにしか教えられないことを教えてもらって。

　個人的には、俊さんみたいな選手が生まれてほしい。やっぱり、見ていて楽しいじゃないですか。俊さんには、そういう選手が１人でも増えるように育ててほしいなと思います」
 
　俊輔コーチの人柄もよく知る。「本当に良い人なんで」と話す市川は、「絶対についてこない人はいないと思うんで。今の代表にとってすごくプラスになるんじゃないかな」と想像する。

　ちなみに、俊輔コーチのPKの技術を目の当たりにしてきただけに、「（自分が）PKを蹴ることがあったら、ちょっと真似しようかなと思っています」と市川は密かに目論む。「ただ、外したらめちゃくちゃ批判されるんだろうな」と笑顔で付け加えた。

取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）

【動画】股抜きされた？ 俊輔がまさか！ 日本代表コーチ陣による豪華ロンド

 