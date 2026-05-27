中村俊輔のPK。蹴る方向が分かっていても「取れない」。横浜FCのGK市川に訊いた唯一無二の技巧「あの人にしか教えられないことはたくさんある」

中村俊輔のPK。蹴る方向が分かっていても「取れない」。横浜FCのGK市川に訊いた唯一無二の技巧「あの人にしか教えられないことはたくさんある」