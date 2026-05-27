中村俊輔のPK。蹴る方向が分かっていても「取れない」。横浜FCのGK市川に訊いた唯一無二の技巧「あの人にしか教えられないことはたくさんある」
「PKに限らず、ですけど」と、横浜FCのGK市川暉記は切り出し、教えてくれた。「狙ったところにちゃんとボールを蹴れるっていう、まず技術のところですよね」。
昨季まで横浜FCで３年間にわたり、コーチを務めた中村俊輔は、現在は北中米ワールドカップに臨む日本代表のコーチとして大舞台を迎えようとしている。
その希代のレフティが、横浜FCでまだ現役の時やコーチ時代に、チームの全体練習が終わったあとによくシュート練習を受けていた市川に、改めて俊輔コーチの技巧について訊いてみた。27歳の守護神は快く応じてくれた。
「本人の中でも、“ここに蹴れば入る”っていう自信があると思います。PKで遊びの練習でも、『こっち側に蹴るから飛んで』『タイミングだけ合わせて飛んでみて』と言われて、だから蹴る方向が指定されていても、それでもやっぱり取れない。ちゃんとしたコースに行くから取れないっていう」
何本もそのシュートやPKを受けていたからこそ、思うところがある。
「そこに蹴れる技術っていうのは、何て言うんですかね、今の選手たちは学ばなきゃいけないと思います。あれだけ蹴れる選手って、もしかしたら今後、日本じゃ出てこないかもしれないし。
だからこそ、あの人にしか教えられないことはたくさんあると思います。代表もそうですけど、俊さん、前に高校生とかも教えていて、若い子たちも指導してもらって、俊さんにしか教えられないことを教えてもらって。
個人的には、俊さんみたいな選手が生まれてほしい。やっぱり、見ていて楽しいじゃないですか。俊さんには、そういう選手が１人でも増えるように育ててほしいなと思います」
俊輔コーチの人柄もよく知る。「本当に良い人なんで」と話す市川は、「絶対についてこない人はいないと思うんで。今の代表にとってすごくプラスになるんじゃないかな」と想像する。
ちなみに、俊輔コーチのPKの技術を目の当たりにしてきただけに、「（自分が）PKを蹴ることがあったら、ちょっと真似しようかなと思っています」と市川は密かに目論む。「ただ、外したらめちゃくちゃ批判されるんだろうな」と笑顔で付け加えた。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】股抜きされた？ 俊輔がまさか！ 日本代表コーチ陣による豪華ロンド
昨季まで横浜FCで３年間にわたり、コーチを務めた中村俊輔は、現在は北中米ワールドカップに臨む日本代表のコーチとして大舞台を迎えようとしている。
その希代のレフティが、横浜FCでまだ現役の時やコーチ時代に、チームの全体練習が終わったあとによくシュート練習を受けていた市川に、改めて俊輔コーチの技巧について訊いてみた。27歳の守護神は快く応じてくれた。
何本もそのシュートやPKを受けていたからこそ、思うところがある。
「そこに蹴れる技術っていうのは、何て言うんですかね、今の選手たちは学ばなきゃいけないと思います。あれだけ蹴れる選手って、もしかしたら今後、日本じゃ出てこないかもしれないし。
だからこそ、あの人にしか教えられないことはたくさんあると思います。代表もそうですけど、俊さん、前に高校生とかも教えていて、若い子たちも指導してもらって、俊さんにしか教えられないことを教えてもらって。
個人的には、俊さんみたいな選手が生まれてほしい。やっぱり、見ていて楽しいじゃないですか。俊さんには、そういう選手が１人でも増えるように育ててほしいなと思います」
俊輔コーチの人柄もよく知る。「本当に良い人なんで」と話す市川は、「絶対についてこない人はいないと思うんで。今の代表にとってすごくプラスになるんじゃないかな」と想像する。
ちなみに、俊輔コーチのPKの技術を目の当たりにしてきただけに、「（自分が）PKを蹴ることがあったら、ちょっと真似しようかなと思っています」と市川は密かに目論む。「ただ、外したらめちゃくちゃ批判されるんだろうな」と笑顔で付け加えた。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
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