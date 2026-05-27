日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人の背番号を発表した。

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第２次森保ジャパンでＭＦ三笘薫（ブライトン）が背負ってきた「７番」は、三笘の１学年下で、小学校時代からともにプレーしてきたＭＦ田中碧（リーズ）に託された。

２人は神奈川・川崎市のサッカークラブ「さぎぬまＳＣ」で出会い、その後も川崎―１２、Ｕ―１５、Ｕ―１８で同僚。三笘が筑波大を経て川崎でプロ入りした２０２０年に再びチームメートになった。

公私ともに仲が良く「さぎぬま兄弟」とも言われる２人は、２２年カタールＷ杯の１次リーグ・スペイン戦（２〇１）で歴史的なゴールをマーク。三笘がゴールライン際ギリギリで折り返したボールを田中が押し込み、「三笘の１ミリ」として語り継がれる決勝点を挙げた。

今大会は２大会連続出場が確実視されていた三笘が左太もも裏のケガで無念の選外となり、空き番号となった「７」を誰がつけるかが注目されていた。三笘の思いも背負った田中が、２大会連続のＷ杯のピッチに立つ。

◆田中 碧（たなか・あお） １９９８年９月１０日、川崎市生まれ。２７歳。さぎぬまＳＣから小３で川崎の下部組織に入団。２０１７年トップチーム昇格。１９年Ｊリーグベストヤングプレーヤー賞（新人王）、２０年ベストイレブン選出。２１年６月にドイツ２部デュッセルドルフに移籍、２４年８月からイングランド２部リーズ所属。２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯出場。１８０センチ、７５キロ。