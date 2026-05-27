中国が1月に日本への軍民両用品の輸出規制を強化して以降、レアメタルの一種・タングステンの加工品が輸出されていないことが分かりました。【映像】タングステン加工品 今年1月を最後に対日輸出ストップ井上桂太朗リポ「中国税関総署のホームページです。去年は炭化タングステン、日本にも輸出されていたんですが、今年のデータを見ると1月を最後に輸出されていません。完全に止まってしまっているようです」中国税関総署のデ