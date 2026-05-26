ロジクールは、ゲーミングブランド「ロジクールG」から有線ゲーミングキーボードの新製品「GX512 X 75 有線ゲーミングキーボード」と「GX512 X 98 有線ゲーミングキーボード」を6月11日に発売します。カスタマイズ性を高め、メカニカルスイッチをアナログスイッチに差し替えられるデュアルスワップ機能を搭載するのが大きな特徴です。カスタマイズ性に優れるデュアルスワップ機能を搭載75％サイズと98％サイズの2モデルをラインア