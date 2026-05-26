【モデルプレス＝2026/05/26】女優の倉科カナが5月25日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「ゴチ」新メンバー38歳女優「思わず二度見」美背中全開ドレス姿◆倉科カナ、美背中際立つロングドレス姿を公開倉科は「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と報告し、競馬場でのショットを複数枚投稿。髪を後ろでタイトに1つに結び、バックがV字に深く開いたデザインのブラウン