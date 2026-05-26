倉科カナ、美背中開放の上品ドレス姿が話題「女神のような神々しさ」「まさにエレガント」
【モデルプレス＝2026/05/26】女優の倉科カナが5月25日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ゴチ」新メンバー38歳女優「思わず二度見」美背中全開ドレス姿
倉科は「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と報告し、競馬場でのショットを複数枚投稿。髪を後ろでタイトに1つに結び、バックがV字に深く開いたデザインのブラウンのロングドレスを着用しており、美しい背中のラインが際立っている。また、この日の経験について「歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした」とつづり、パドックに並んだ馬たちと触れ合う動画も公開している。
この投稿は「まさにエレガント」「思わず二度見してしまう」「後ろ姿のラインが綺麗で見惚れてしまう」「女神のような神々しさ」「馬と心を通わせている様子に癒される」「大役お疲れ様でした」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆倉科カナ、美背中際立つロングドレス姿を公開
倉科は「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と報告し、競馬場でのショットを複数枚投稿。髪を後ろでタイトに1つに結び、バックがV字に深く開いたデザインのブラウンのロングドレスを着用しており、美しい背中のラインが際立っている。また、この日の経験について「歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした」とつづり、パドックに並んだ馬たちと触れ合う動画も公開している。
◆倉科カナの投稿に反響
この投稿は「まさにエレガント」「思わず二度見してしまう」「後ろ姿のラインが綺麗で見惚れてしまう」「女神のような神々しさ」「馬と心を通わせている様子に癒される」「大役お疲れ様でした」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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