【モデルプレス＝2026/05/26】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが5月25日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】32歳元NHKアナ「破壊力がすごい」美脚スラリのヘルシーミニスカ姿◆中川安奈、ミニスカゴルフウェア姿のコンペデビューショットを公開中川は、「人生初のゴルフコンペ デビューしました」と報告し、ゴルフ場でのショットを投稿。紺のラインが